Месси повторил рекорд Зизиньо в Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в матче 1/2 финала Кубка Америки-2024 против Канады (2:0).

Встреча прошла 10 июля на стадионе «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд. 37-летний Месси отличился на 51-й минуте и был признан лучшим игроком этого матча.

Аргентинец поражал ворота соперников в шести разных Кубках Америки (в 2007, 2015, 2016, 2019, 2021 и 2024 годах). Таким образом, он повторил рекорд Зизиньо 67-летней давности. Бразилец забивал голы в этом турнире в 1942, 1945, 1946, 1949, 1953 и 1957 годах.

В финале Кубка Америки-2024 сборная Аргентины сыграет против победителя матча Уругвай — Колумбия, который состоится 11 июля. Финал пройдет 15-го числа на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс в 03.00 по московскому времени.