Канада по пенальти проиграла Гватемале в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Канады проиграла команде Гватемалы в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ — 1:1, пенальти 5:6. Игра проходила на стадионе «У. С. Банк» в Миннеаполисе (США).

В основное игровое время за Канаду забил Жонатан Давид на 30-й минуте с пенальти, за Гватемалу — Рубин Рубио на 69-й минуте.

С 45+4-й минуты канадцы играли в меньшинстве после удаления Джейкоба Шаффельбурга.

В групповом турнире Золотого Кубка КОНКАКАФ канадцы заняли первое место в квартете B, набрав в 3 матчах 7 очков. Гватемала стала второй в группе C, у нее 3 очка после 6 матчей.