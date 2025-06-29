Футбол
29 июня, 04:33

Сборная Панамы проиграла Гондурасу в 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

Павел Лопатко

Сборная Панамы уступила Гондурасу в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ 1:1, пенальти 4:5. Игра проходила на стадионе «Стейт Фарм» в Глендейле (США).

В основное время за Панаму на 45+1-й минуте забил Исма Диас, за Гондурас на 82-й минуте отметился голом Чоко Лосано.

В групповом турнире Золотого Кубка КОНКАКАФ Панама заняла первое место в квартете C, набрав в 3 матчах 9 очков. Гондурас стал вторым в группе B, у него 6 очков после 3 матчей.

Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала.
29 июня, 02:15. State Farm Stadium (Глендейл)
Панама
1:1
Гондурас
