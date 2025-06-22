Сборная Канады сыграла вничью с Кюрасао в матче Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Канады сыграла вничью с Кюрасао в матче группового турнира Золотого Кубка КОНКАКАФ — 1:1. Игра прошла на стадионе «Шелл Энерджи» в Хьюстоне (США).

За канадцев за 9-й минуте забил Натан Салиба, за команду Кюрасао — Джереми Антонис на 90+4-й.

Сборная Канады лидирует в таблице B, набрав в 2 матчах 4 очка. Кюрасао идет на 2-м месте с 2 очками после 2 матчей.

Канадцы следующий матч проведут против Сальвадора 25 июня. Сборная Кюрасао в тот же день сыграет с Гондурасом.