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22 июня 2025, 03:58

Сборная Канады сыграла вничью с Кюрасао в матче Золотого Кубка КОНКАКАФ

Павел Лопатко

Сборная Канады сыграла вничью с Кюрасао в матче группового турнира Золотого Кубка КОНКАКАФ — 1:1. Игра прошла на стадионе «Шелл Энерджи» в Хьюстоне (США).

За канадцев за 9-й минуте забил Натан Салиба, за команду Кюрасао — Джереми Антонис на 90+4-й.

Сборная Канады лидирует в таблице B, набрав в 2 матчах 4 очка. Кюрасао идет на 2-м месте с 2 очками после 2 матчей.

Канадцы следующий матч проведут против Сальвадора 25 июня. Сборная Кюрасао в тот же день сыграет с Гондурасом.

Кубок КОНКАКАФ. Группа B.
22 июня 2025, 02:00. Shell Energy Stadium (Хьюстон)
Кюрасао
1:1
Канада

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Футбол
Сборная Канады по футболу
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