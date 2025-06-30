Футбол
30 июня, 04:19

Сборная США в серии пенальти победила Коста-Рику в 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

Павел Лопатко

Сборная США победила команду Коста-Рики в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ — 2:2, пенальти 4:3. Игра проходила на стадионе «У. С. Банк» в Миннеаполисе (США).

В основное игровое время за США забили Диего Луна (на 43-й минуте) и Максимилиан Арфстен (на 47-й), за Коста-Рику — Франциско Кальво (на 12-й, с пенальти) и Алонсо Мартинес (на 71-й). На 37-й минуте Малик Тиллман не реализовал пенальти в ворота Коста-Рики.

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде не принимал участия в матче.

В групповом турнире сборная США стала первой в квартете D, набрав в 3 матчах 9 очков. Коста-Рика заняла второе место в группе A, у нее 7 очков после 3 встреч.

Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала.
30 июня, 02:00. U.S. Bank Stadium (Миннеаполис)
США
2:2
Коста-Рика

Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная США по футболу
