23 июня, 06:59

Сборная Мексики сыграла вничью с Коста-Рикой в матче Золотого кубка КОНКАКАФ, ВАР отменил гол Хименеса на 90+4-й минуте

Сергей Разин
корреспондент

Сборная Мексики в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сыграла вничью с Коста-Рикой со счетом 0:0.

На 90+4-й минуте отличился Сантьяго Хименес, однако ВАР отменил гол мексиканцев из-за офсайда.

В составе Мексики с первых минут вышли Сезар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо»), у Коста-Рики — Манфред Угальде («Спартак»).

После этого матча Мексика и Коста-Рика набрали по 7 очков и вышли в плей-офф с первых двух мест группы A. Доминиканская Республика и Суринам набрали по 1 очку.

Кубок КОНКАКАФ. Группа A.
23 июня, 05:00. Allegiant Stadium (Лас-Вегас)
Мексика
0:0
Коста-Рика

