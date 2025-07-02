Золотой Кубок КОНКАКАФ: расписание матчей 1/2 финала и дата финала

Походит к концу Золотой кубок КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) 2025 года. Впереди — два полуфинальных матча и решающая игра.

В первом полуфинале встретятся национальные команды США и Гватемалы. Игра пройдет в ночь на четверг, 3 июля, и начнется в 2.00 по московскому времени. Второй полуфинал, который также пройдет 3 июля, начнется в 5.00 мск, за выход в финал сыграют Мексика и Гондурас. Финальный матч состоится в ночь на понедельник, 7 июля.

На стадии четвертьфинала сборная США победила Коста-Рику (2:2, 4:3 по пенальти), Гватемала — Канаду (1:1, 6:5 по пенальти), Мексика — Саудовскую Аравию (2:0), а Гондурас — Панаму (1:1, 5:4 по пенальти).