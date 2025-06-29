Мексика победила Саудовскую Аравию в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики победила команду Саудовской Аравии в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ — 2:0. Игра проходила на стадионе «Стейт Фарм» в Глендейле (США).

На 50-й минуте за мексиканцев забил Алексис Вега. На 81-й минуте автоголом отметился Абдулла Маду.

Мексика в групповом турнире заняла первое место в квартете A, набрав в 3 матчах 7 очков. Саудовская Аравия стала второй в группе D, у нее 4 очка после 3 матчей.