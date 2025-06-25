Футбол
Кубок КОНКАКАФ
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Футбол
Кубок КОНКАКАФ

25 июня, 04:59

Панама разгромила Ямайку, Фаринья сыграл 20 минут

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Панамы крупно обыграла Ямайку в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ — 4:1. Нападающий панамцев Исма Диас в первом тайме оформил хет-трик, а также во второй половине забил один мяч Томаш Родригес. Единственный гол ямайцев на счету Амарии Белла.

Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вышел на замену на 71-й минуте вместо Анибала Годоя.

Кубок КОНКАКАФ. Группа C.
25 июня, 02:00. Q2 Stadium (Остин)
Панама
4:1
Ямайка

В другой встрече группы C Гватемала выиграла у Гваделупы (3:2).

Панамцы набрали 9 очков и заняли 1-е место в группе C. Второй стала команда Гватемалы — 6 очков.

Кубок КОНКАКАФ. Группа C.
25 июня, 02:00. Shell Energy Stadium (Хьюстон)
Гваделупа
2:3
Гватемала

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Гватемалы по футболу
Сборная Панамы по футболу
Сборная Ямайки по футболу
Фаринья
Читайте также
В ЕС сообщили о «подготовке почвы» для вступления Украины в объединение
Nature Astronomy сообщил об обнаружении потенциальной жизни на спутнике Сатурна
Суд в Москве изъял имущество владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иванова Кира

    Какая боль, совсем не боль! 4-1 это не 5-0. Эх вспомнила я детство, вспомнила я маму(( Не любила я майку, тем более панаму! Ведь я была упряма, всегда была упряма И каждый день твердила, что мне мала панама!:rage::womans_hat: С той поры промчалось много лет Грустно я машу им рукою вслед Ах, мама, мама, мама, Ну, где моя панама!:cry:

    25.06.2025

    • Сборная Мексики сыграла вничью с Коста-Рикой в матче Золотого кубка КОНКАКАФ, ВАР отменил гол Хименеса на 90+4-й минуте

    Канада обыграла Сальвадор

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости