Панама разгромила Ямайку, Фаринья сыграл 20 минут

Сборная Панамы крупно обыграла Ямайку в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ — 4:1. Нападающий панамцев Исма Диас в первом тайме оформил хет-трик, а также во второй половине забил один мяч Томаш Родригес. Единственный гол ямайцев на счету Амарии Белла.

Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вышел на замену на 71-й минуте вместо Анибала Годоя.

Кубок КОНКАКАФ. Группа C.

25 июня, 02:00. Q2 Stadium (Остин)

В другой встрече группы C Гватемала выиграла у Гваделупы (3:2).

Панамцы набрали 9 очков и заняли 1-е место в группе C. Второй стала команда Гватемалы — 6 очков.