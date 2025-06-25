Панама разгромила Ямайку, Фаринья сыграл 20 минут
Сборная Панамы крупно обыграла Ямайку в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ — 4:1. Нападающий панамцев Исма Диас в первом тайме оформил хет-трик, а также во второй половине забил один мяч Томаш Родригес. Единственный гол ямайцев на счету Амарии Белла.
Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вышел на замену на 71-й минуте вместо Анибала Годоя.
В другой встрече группы C Гватемала выиграла у Гваделупы (3:2).
Панамцы набрали 9 очков и заняли 1-е место в группе C. Второй стала команда Гватемалы — 6 очков.
