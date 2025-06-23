Футбол
23 июня, 05:29

Сборная США победила Гаити в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сергей Разин
корреспондент

Сборная США в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Гаити со счетом 2:1.

В составе американцев отличились Малик Тиллман и Патрик Агьеманг, у гаитян гол на счету Луисиуса Дидсона.

После этого матча США с 9 очками заняли первое место в группе D и вышли в плей-офф, на второй строчке с 4 очками расположилась Саудовская Аравия, третье место у Тринидада и Тобаго, который набрал 2 очка. Гаити с 1 очком — на последней строчке.

