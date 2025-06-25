Футбол
25 июня, 07:22

Канада обыграла Сальвадор

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Канады обыграла команду Сальвадора в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ — 2:0.

В конце первого тайма сальвадорцы остались вдевятером — Хайро Энрикес и Хосе Ортис получили красные карточки. Однако нападающий канадцев Жонатан Дэвид не смог реализовать пенальти. В начале второй половины канадцы за три минуты забили два гола — отличились Дэвид и Тайон Бьюкенен.

Кубок КОНКАКАФ. Группа B.
25 июня, 05:00. Shell Energy Stadium (Хьюстон)
Канада
2:0
Сальвадор

В другом матче группы В Гондурас победил Кюрасао — 2:1. В конце первого тайма команды обменялись голами. Победу гондурасцам принес Луис Пальма в самой концовке встречи.

Канадцы набрали 7 очков и с 1-го места вышли в плей-офф. Гондурасцы заняли 2-ю строчку — 6 очков.

Кубок КОНКАКАФ. Группа B.
25 июня, 05:00. PayPal Park (Сан-Хосе)
Гондурас
2:1
Кюрасао

