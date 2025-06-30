Почеттино — о победе над Коста-Рикой: «Я так счастлив, так рад за игроков»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал победу над Коста-Рикой (2:2, пенальти 4:3) в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ.

«Я так счастлив, так рад за игроков. Они показали сегодня отличный характер, я думаю, что для этой группы игроков полезно получить такой опыт. Это бесценно, потому что такова реальность, когда вы участвуете в крупном турнире, такое может случиться, и важно, чтобы они начали накапливать опыт вместе», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

В полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США сыграет с Гватемалой.