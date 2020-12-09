Румынский судья объяснил свои слова о тренере «Истанбула»

Румынский арбитр Себастьян Колцеску объяснил свои слова в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул». Игра была прервана в начале первого тайма после того, как резервный арбитр назвал тренера стамбульцев Себастьяна Вебо «этот черный парень». Колцеску употребил слово «Negru», что показалось игрокам стамбульского клуба оскорбительным.

В результате обе команды покинули поле, матч будет доигран завтра с новой бригадой арбитров.

— «Negru» по-румынски означает «черный», я не расист, — цитирует Telefoot Колцеску.