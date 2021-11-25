Мбаппе вышел на 3-е место по голам в Лиге чемпионов среди французов. Больше только у Анри и Бензема
Мбаппе вышел на третье место по голам в Лиге чемпионов среди французов
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«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» в 5-м туре Лиги чемпионов — 1:2. Единственный гол в составе парижан забил нападающий Кильян Мбаппе.
Как сообщает Opta, Мбаппе вышел на третье место по голам в Лиге чемпионов среди французских игроков. В среду, 24 ноября, он забил 29-й гол в еврокубке и обошел Давида Трезеге.
Больше Мбаппе в Лиге чемпионов среди французов забили только Карим Бензема (75) и Тьерри Анри (50).
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