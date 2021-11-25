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Мбаппе вышел на 3-е место по голам в Лиге чемпионов среди французов. Больше только у Анри и Бензема

Мбаппе вышел на третье место по голам в Лиге чемпионов среди французов
01:54
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
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«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» в 5-м туре Лиги чемпионов — 1:2. Единственный гол в составе парижан забил нападающий Кильян Мбаппе.

Как сообщает Opta, Мбаппе вышел на третье место по голам в Лиге чемпионов среди французских игроков. В среду, 24 ноября, он забил 29-й гол в еврокубке и обошел Давида Трезеге.

Больше Мбаппе в Лиге чемпионов среди французов забили только Карим Бензема (75) и Тьерри Анри (50).

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры