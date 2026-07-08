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8 июля, 17:00

«Кайрат» — «Сутьеска»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Кайрат» сыграет с «Сутьеской» в Лиге чемпионов 8 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Кайрата».
Фото ФК «Кайрат»

В среду, 8 июля, «Кайрат» сыграет с «Сутьеской» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Матч состоится на стадионе «Центральный» в Алма-Атае (Казахстан). Начало — в 18.00 по московскому времени (в 20.00 по местному времени).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд.
08 июля, 18:00. Центральный (Алма-Ата)
Кайрат
2:1
Сутьеска

Следить за ключевыми событиями встречи «Кайрат» — «Сутьеска» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России прямую трансляцию матча покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане смотреть игру можно на телеканале Qazsport.

Вторая игра состоится 15 июля в Черногории.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
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