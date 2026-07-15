«Сутьеска» и «Кайрат» сыграют в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 в среду, 15 июля. Игра состоится на стадионе «Край Бистрице» в Никшиче (Черногория). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени (в 00.00 по астанинскому времени (16 июля)).

Следить за ключевыми событиями встречи «Сутьеска» — «Кайрат» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию матча покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане смотреть игру можно на телеканале Qazsport.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд.

15 июля, 22:00. Stadion Kraj Bistrice (Никшич)

В первом матче, который состоялся 8 июля в Казахстане, «Кайрат» победил «Сутьеску» со счетом 2:1.

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