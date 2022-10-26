«Ливерпуль» разгромил «Аякс», «Наполи» победил «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» крупно обыграл «Аякс» со счетом 3:0 в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе английского клуба отличились Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и 19-летний Харви Эллиотт, для которого этот гол стал вторым в Лиге чемпионов в карьере.

В другой встрече группы А «Наполи» победил «Рейнджерс» 3:0. Дублем в этой игре отметился форвард Джованни Симеоне, еще один мяч забил Лео Эстигор.

Итальянский клуб лидирует в группе А, набрав 15 очков в пяти встречах, у «Ливерпуля» 12 баллов. Далее следует «Аякс» (3 очка) и «Рейнджерс» на последнем месте (0).