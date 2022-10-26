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26 октября, 23:52

«Ливерпуль» разгромил «Аякс», «Наполи» победил «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Ливерпуль» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» крупно обыграл «Аякс» со счетом 3:0 в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе английского клуба отличились Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и 19-летний Харви Эллиотт, для которого этот гол стал вторым в Лиге чемпионов в карьере.

В другой встрече группы А «Наполи» победил «Рейнджерс» 3:0. Дублем в этой игре отметился форвард Джованни Симеоне, еще один мяч забил Лео Эстигор.

Итальянский клуб лидирует в группе А, набрав 15 очков в пяти встречах, у «Ливерпуля» 12 баллов. Далее следует «Аякс» (3 очка) и «Рейнджерс» на последнем месте (0).

26.10.2022 | Аякс — Ливерпуль
Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:0
Рейнджерс

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
ФК Рейнджерс
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