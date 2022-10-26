«Бавария» в гостях с крупным счетом победила «Барселону»

«Бавария» в гостях победила «Барселону» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 3:0.

В составе мюнхенцев в первом тайме отличились нападающие Садио Мане Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В добавленное ко второму тайму время окончательный счетв матче установил защитник Бенжамен Павар.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

«Барселона» проиграла «Баварии» шесть последних матчей подряд с общей разницей 4:22.