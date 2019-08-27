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Главный тренер «Краснодара» объяснил, почему Берг вышел в старте на матч с «Олимпиакосом»

21:48
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед началом ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» отметил, что нападающий Маркус Берг лучше других форвардов «быков» играет в позиционной атаке.

— Наша самая главная задача — реабилитироваться перед болельщиками, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Постараться забить быстрый гол и перевернуть ход игры. Почему такой стартовый состав? Берг лучше играет в позиционной атаке, поэтому был такой выбор. В таком не просто графике нужна ротация, так как в воскресенье играем с «Уралом». Сорван голос? Это осталось после «Локомотива».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».

Краснодар — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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