Главный тренер «Краснодара» объяснил, почему Берг вышел в старте на матч с «Олимпиакосом»
21:48
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед началом ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» отметил, что нападающий Маркус Берг лучше других форвардов «быков» играет в позиционной атаке.
— Наша самая главная задача — реабилитироваться перед болельщиками, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Постараться забить быстрый гол и перевернуть ход игры. Почему такой стартовый состав? Берг лучше играет в позиционной атаке, поэтому был такой выбор. В таком не просто графике нужна ротация, так как в воскресенье играем с «Уралом». Сорван голос? Это осталось после «Локомотива».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».
Опрос
проголосовало: 7260Все опросы
«Краснодар» отыграется с 0:4 против «Олимпиакоса» в отборе Лиги чемпионов-2019/20?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...