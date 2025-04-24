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Сегодня, 19:53

ESPN: Неймар видит Анчелотти новым тренером сборной Бразилии

Камила Абдурахманова
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Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар против назначения на пост главного тренера национальной команды португальского специалиста Жорже Жезуша, сообщает издание ESPN Brazil.

Бразилия находится в поисках тренера после увольнения Доривала Жуниора, а в числе претендентов на вакантную должность называются Жорже Жезуш из «Аль-Хиляля» и Карло Анчелотти из «Реала».

По данным источника, лучший бомбардир в истории сборной Бразилии не хочет видеть во главе команды Жезуша, под руководством которого выступал в саудовском клубе «Аль-Хиляль». Сообщается, что фаворитом Неймара на эту роль является именно Анчелотти.

Неймар покинул «Аль-Хиляль» в январе 2025 года, из-за травм проведя за клуб всего семь матчей за 18 месяцев. Перед уходом форварда в «Сантос» Жорже Жезуш отказался включать бразильца в заявку на весеннюю часть сезона, заявив, что тот не соответствует уровню чемпионата Саудовской Аравии.

Карло Анчелотти
Неймар Сантос
Футбол
ФК Сантос
Жорже Жезуш
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