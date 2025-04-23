Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 15:36

Президент «Сантоса» Тейшейра заявил, что Неймар может остаться в клубе до ЧМ-2026

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что клуб может продлить контракт с нападающим Неймаром. Действующее соглашение форварда рассчитано до конца июня 2025 года.

«Исходя из того, что мы обсуждали, есть очень хороший шанс, что, если он и «Сантос» захотят, то мы продлим соглашение с расчетом, что он останется до чемпионата мира-2026. Травма Неймара не повлияет на ситуацию. Есть проект, и эта работа не зависит от того, играет он или нет. Нам нужно все проанализировать и просчитать — преемственность, выгоды от того, что Неймар останется», — приводит слова Тейшейра Goal.

Неймар вернулся в «Сантос» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за «Аль-Хиляль».

В апреле 33-летний футболист получил травму в матче 4-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро» (2:0). У него была обнаружена травма в полумембранозной мышце.

Неймар.Неймар проклят: опять получил травму. Отыграл за «Сантос» полчаса и в слезах уехал на электрокаре
Источник: Goal
Неймар Сантос
ФК Сантос
Читайте также
Путин указал на колоссальные возможности применения ИИ в военном деле
Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Палмейрас» на выезде обыграл «Форталезу»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости