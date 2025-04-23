Президент «Сантоса» Тейшейра заявил, что Неймар может остаться в клубе до ЧМ-2026

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что клуб может продлить контракт с нападающим Неймаром. Действующее соглашение форварда рассчитано до конца июня 2025 года.

«Исходя из того, что мы обсуждали, есть очень хороший шанс, что, если он и «Сантос» захотят, то мы продлим соглашение с расчетом, что он останется до чемпионата мира-2026. Травма Неймара не повлияет на ситуацию. Есть проект, и эта работа не зависит от того, играет он или нет. Нам нужно все проанализировать и просчитать — преемственность, выгоды от того, что Неймар останется», — приводит слова Тейшейра Goal.

Неймар вернулся в «Сантос» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за «Аль-Хиляль».

В апреле 33-летний футболист получил травму в матче 4-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро» (2:0). У него была обнаружена травма в полумембранозной мышце.