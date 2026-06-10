Футбол
Бразилия
Новости
Таблица Календарь Статьи Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 02:20

«Ботафого» получил 6-й запрет на трансферы от ФИФА

Евгений Козинов
Корреспондент

ФИФА наложила на «Ботафого» 6-й запрет на трансферы на неопределенный срок, сообщает Globo Esporte. Причиной новой санкции стал долг перед «Насьоналем» за трансфер нападающего Лукаса Вильялбы в январе этого года.

Ранее бразильский клуб 5 раз получал запреты на трансферы: 4 из них — за долги перед «Атланта Юнайтед», «Лудогорцем», «Нью-Йорк Сити» и «Зенитом» по переходам Тиаго Альмады, Рвана Круса, Сантьяго Родригеса и Артура соответственно, а также 1 — за неуплаченные административные штрафы.

Отмечается, что «Ботафого» также по-прежнему должен «Ноттингем Форест» 28 миллионов евро за переход Данило. Руководство клуба уверено в возможности урегулирования вопроса и избежания спортивных санкций.

«Ботафого» после 17 туров с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Ботафого
Читайте также
Что произошло за день 9 июня. Главное
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ботафого» планирует провести тренировочный сбор в России
Новости
RSS RSS
Все новости