«Ботафого» получил 6-й запрет на трансферы от ФИФА

ФИФА наложила на «Ботафого» 6-й запрет на трансферы на неопределенный срок, сообщает Globo Esporte. Причиной новой санкции стал долг перед «Насьоналем» за трансфер нападающего Лукаса Вильялбы в январе этого года.

Ранее бразильский клуб 5 раз получал запреты на трансферы: 4 из них — за долги перед «Атланта Юнайтед», «Лудогорцем», «Нью-Йорк Сити» и «Зенитом» по переходам Тиаго Альмады, Рвана Круса, Сантьяго Родригеса и Артура соответственно, а также 1 — за неуплаченные административные штрафы.

Отмечается, что «Ботафого» также по-прежнему должен «Ноттингем Форест» 28 миллионов евро за переход Данило. Руководство клуба уверено в возможности урегулирования вопроса и избежания спортивных санкций.

«Ботафого» после 17 туров с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.