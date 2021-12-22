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Идеальные полгода Черчесова. Колонка Казакова

Илья Казаков
Илья Казаков
Колумнист
Сегодня, 16:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о выборе экс-главного тренера нашей национальной команды, который возглавил «Ференцварош».

Мнение

Станислав Черчесов. Горячие фанаты, влиятельный президент и наследие Реброва. Что ждет Черчесова в «Ференцвароше»

Не секрет, что после ухода из сборной Станислав Черчесов ждал предложения от «Спартака» или «Локомотива». Даже если не ждал, а надеялся, сути сказанного этого не меняет.

Известно, что им активно интересовались коллективы из ближнего и дальнего зарубежья. Где-то он шел в списке вторым номером (как в случае с национальной командой Турции) и выбрали не его, где-то первым (как у «Лудогорца» и «Антальяспора»), но тренер отказывался сам. Иногда возникали слухи на пустом месте (будь то ЦСКА или «Антверпен»). Где-то это был зов болельщиков (речь про «Легию»).

Но приоритетом, как понимаю, все же оставался российский клуб. Сборную, как когда-то «Спартак», Черчесов, по своим ощущениям, покинул раньше времени — о чем свидетельствуют его последующие интервью. И недосказанность должна была стимулировать желание доказать, что он ушел, не проиграв, — именно это он открыто говорил журналистам. Не проиграв в качестве работы, в возможностях, в уровне, на котором находилась команда.

Не случилось. Можно ждать у моря погоды, однако, отказавшись от иллюзий, как ранее от денежной компенсации, Черчесов отправился за границу, подписав контракт с «Ференцварошом» на 2,5 года.

Этот пример заслуживает особого внимания. Профильные СМИ вслед за новостью о трудоустройстве дали в соцсетях предсказуемый набор шуток — будь то фразы, которые Черчесову надо сразу же выучить на венгерском (речь о крылатых афоризмах) или фамилии экс-подопечных, которые теоретически могут тоже перебраться в Будапешт. Тем дело пока и ограничилось — что неверно.

Потому что перед нами история красивого выхода из сложной летней ситуации, в которой оказался Черчесов.

Станислав Черчесов&nbsp;&mdash; новый главный тренер&nbsp;ФК &laquo;Ференцварош&raquo;. «Будут ли в «Ференцвароше» наши футболисты? Сейчас неправильно покупать кого бы то ни было». Интервью Станислава Черчесова

На моей памяти редко кто из тренеров сборной уходил из нее, не надломившись психологически или не сломав на какое-то время карьеру. Через подобное (как минимум в одной ипостаси) прошли все предшественники Черчесова — от Садырина до Слуцкого. Потому что никто из них не покидал свой пост после выполнения задачи, каждая отставка происходила после фиаско — и в большей или меньшей степени в спину летели проклятья (единственное исключение здесь — Семин). Кто-то возвращался к клубной работе, кто-то на время ложился на дно, но все равно каждая личная история сводилась к огромному разочарованию. Более того, Фабио Капелло и Георгий Ярцев практически закончили.

Поэтому было интересно посмотреть, как поведет себя Черчесов — первый, кто после Хиддинка добился успеха с национальной командой.

После разрыва контракта с РФС он дал несколько развернутых интервью — вызвавших резонанс и риторический вопрос «зачем созывалась та самая пресс-конференция после Евро, если такие последующие разговоры со СМИ создали совершенно иной эффект» — и уехал на долгое время в Австрию. Не появлялся на публике, не выходил в информационное пространство — когда очарование новой сборной находилось на пике.

Затем вернулся и стал постепенно приучать нас к тому, что он снова ходит на футбол, снова дает какие-то комментарии. И снова популярен за рубежом — Черчесов прилетал как гость по приглашению клубов в Германию, Австрию, Польшу, там выходили его интервью, с другими вопросами, чем в России, и другими интонациями.

Ощущалось, что он отошел, что готов вернуться.

Станислав Черчесов. «А кого Черчесов мог возглавить в РПЛ? Пусть Зарема живет и здравствует». Селюк — о Черчесове в «Ференцвароше» и провале Витории в «Спартаке»

И становилось понятно, что Черчесов выбирает — куда дальше. Потому что для нас это была бы просто новость, с большей или меньшей степенью внимания к ней. А для него — важный следующий шаг. Когда нельзя вниз и нельзя в сторону. Чтобы стало интересно не только ему, но и нам.

И чтобы не получилось как у Андрея Шевченко — когда все стали писать, что украинец установил в «Дженоа» антирекорд. К чужакам отношение всегда настороженное. Каким бы ни было их прошлое.

Понятно, что в телефоне Черчесова иностранных фамилий не меньше, чем наших. Очевидно, что, говоря с зарубежными знакомыми, он с какого-то момента начал отвечать им, что готов к предложениям.

Три последних сезона «Ференцварош» выигрывал чемпионат Венгрии. В такой клуб идут для того, чтобы ему соответствовать. И то, что рядом известный агент Шандор Варга, — это сильный козырь Черчесова.

В конце концов, в двух сильных иностранных лигах российские тренеры еще не побеждали (да даже и в одной — до Черчесова в Польше). И то, что он после сборной отправился за границу, не только правильно, но и красиво.

Практически идеальные полгода после Евро — если говорить о том, как он вышел из ситуации.

Посмотрим, что будет дальше.

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