Идеальные полгода Черчесова. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о выборе экс-главного тренера нашей национальной команды, который возглавил «Ференцварош».

Мнение

Не секрет, что после ухода из сборной Станислав Черчесов ждал предложения от «Спартака» или «Локомотива». Даже если не ждал, а надеялся, сути сказанного этого не меняет.

Известно, что им активно интересовались коллективы из ближнего и дальнего зарубежья. Где-то он шел в списке вторым номером (как в случае с национальной командой Турции) и выбрали не его, где-то первым (как у «Лудогорца» и «Антальяспора»), но тренер отказывался сам. Иногда возникали слухи на пустом месте (будь то ЦСКА или «Антверпен»). Где-то это был зов болельщиков (речь про «Легию»).

Но приоритетом, как понимаю, все же оставался российский клуб. Сборную, как когда-то «Спартак», Черчесов, по своим ощущениям, покинул раньше времени — о чем свидетельствуют его последующие интервью. И недосказанность должна была стимулировать желание доказать, что он ушел, не проиграв, — именно это он открыто говорил журналистам. Не проиграв в качестве работы, в возможностях, в уровне, на котором находилась команда.

Не случилось. Можно ждать у моря погоды, однако, отказавшись от иллюзий, как ранее от денежной компенсации, Черчесов отправился за границу, подписав контракт с «Ференцварошом» на 2,5 года.

Этот пример заслуживает особого внимания. Профильные СМИ вслед за новостью о трудоустройстве дали в соцсетях предсказуемый набор шуток — будь то фразы, которые Черчесову надо сразу же выучить на венгерском (речь о крылатых афоризмах) или фамилии экс-подопечных, которые теоретически могут тоже перебраться в Будапешт. Тем дело пока и ограничилось — что неверно.

Потому что перед нами история красивого выхода из сложной летней ситуации, в которой оказался Черчесов.

На моей памяти редко кто из тренеров сборной уходил из нее, не надломившись психологически или не сломав на какое-то время карьеру. Через подобное (как минимум в одной ипостаси) прошли все предшественники Черчесова — от Садырина до Слуцкого. Потому что никто из них не покидал свой пост после выполнения задачи, каждая отставка происходила после фиаско — и в большей или меньшей степени в спину летели проклятья (единственное исключение здесь — Семин). Кто-то возвращался к клубной работе, кто-то на время ложился на дно, но все равно каждая личная история сводилась к огромному разочарованию. Более того, Фабио Капелло и Георгий Ярцев практически закончили.

Поэтому было интересно посмотреть, как поведет себя Черчесов — первый, кто после Хиддинка добился успеха с национальной командой.

После разрыва контракта с РФС он дал несколько развернутых интервью — вызвавших резонанс и риторический вопрос «зачем созывалась та самая пресс-конференция после Евро, если такие последующие разговоры со СМИ создали совершенно иной эффект» — и уехал на долгое время в Австрию. Не появлялся на публике, не выходил в информационное пространство — когда очарование новой сборной находилось на пике.

Затем вернулся и стал постепенно приучать нас к тому, что он снова ходит на футбол, снова дает какие-то комментарии. И снова популярен за рубежом — Черчесов прилетал как гость по приглашению клубов в Германию, Австрию, Польшу, там выходили его интервью, с другими вопросами, чем в России, и другими интонациями.

Ощущалось, что он отошел, что готов вернуться.

И становилось понятно, что Черчесов выбирает — куда дальше. Потому что для нас это была бы просто новость, с большей или меньшей степенью внимания к ней. А для него — важный следующий шаг. Когда нельзя вниз и нельзя в сторону. Чтобы стало интересно не только ему, но и нам.

И чтобы не получилось как у Андрея Шевченко — когда все стали писать, что украинец установил в «Дженоа» антирекорд. К чужакам отношение всегда настороженное. Каким бы ни было их прошлое.

Понятно, что в телефоне Черчесова иностранных фамилий не меньше, чем наших. Очевидно, что, говоря с зарубежными знакомыми, он с какого-то момента начал отвечать им, что готов к предложениям.

Три последних сезона «Ференцварош» выигрывал чемпионат Венгрии. В такой клуб идут для того, чтобы ему соответствовать. И то, что рядом известный агент Шандор Варга, — это сильный козырь Черчесова.

В конце концов, в двух сильных иностранных лигах российские тренеры еще не побеждали (да даже и в одной — до Черчесова в Польше). И то, что он после сборной отправился за границу, не только правильно, но и красиво.

Практически идеальные полгода после Евро — если говорить о том, как он вышел из ситуации.

Посмотрим, что будет дальше.

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