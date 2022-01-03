«Фанаты кричали: «Поезд отправляется в Освенцим». И отправляли президенту метку смерти». Как новый клуб Черчесова избавился от ксенофобии и расизма

Рассказ члена правления «Ференцвароша».

Недавно в Москве прошла Третья международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее», частью которой была секция «Спорт — триггер обострения ксенофобских настроений и инструмент противодействия им». Ее модератором был обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, а одним из спикеров — член правления венгерского «Ференцвароша», чрезвычайный и полномочный посол Густав Бинерт. «СЭ» записал его выступление — о том, как новому клубу Станислава Черчесова удалось за несколько лет вытравить ксенофобию, расизм и антисемитизм со своих домашних матчей.

— Не имею права говорить за весь венгерский футбол, но надеюсь, что смогу осветить эти вопросы, поскольку представляю один из самых важных и престижных футбольных клубов Венгрии, у которого в 10-миллионной стране есть два миллиона поклонников, — начал Бинерт. — На его опыте приведу вам интересный пример действий, которые направлены на противостояние антисемитизму, расизму и экстремизму в футболе.

После торжества демократии в 1989 году у нас произошел всплеск антисемитизма, расизма и экстремистских настроений среди всех слоев общества. В 1995 году «Ференцварош» играл против «Аякса» в Лиге чемпионов — был полный стадион, который скандировал расистские приветствия, ухал и бросался в игроков бананами.

В 2012 году, когда еврейский футбольный клуб МТК играл на нашем стадионе, радикальные болельщики кричали: «Поезд отправляется в Освенцим». Говорю это с тяжелым сердцем, но правду скрывать не могу. Хуже ситуации просто не может быть. Ведь в конце 1930-х, когда в стране были введены законы, не позволяющие евреям играть в профессиональных клубах, и МТК был исключен из лиги, единственным клубом, который этому противостоял, был именно «Ференцварош», предоставивший этой команде стадион и форму. Через полгода после этого радикалы на стадионе устроили акцию в память об охраннике одного из концлагерей, который для ультраправых экстремистов являлся героем.

Болельщики «Ференцвароша». Фото Getty Images

Еще раньше, в 2011 году, новое руководство «Ференцвароша» (президентом клуба тогда стал Габор Кубатов, возглавляющий его и поныне, — Прим. «СЭ») заявило, что такого быть не должно. Было принято стратегически важное решение, которое заключалось в том, что нам требуется новая инфраструктура, потому что старая не позволяет противодействовать таким настроениям. Поэтому мы решили построить новый футбольный стадион, который после завершения строительства был объявлен лучшей из новых арен мира, современной и технологически оснащенной. Стадион помог изменить настроения болельщиков, устранить любые формы радикализма и сделать так, чтобы на футбольные матчи приходили семьи, женщины и дети. И мы этого добились.

Строительство стадиона полностью финансировалось правительством Венгрии, после чего его передали нашему клубу. С этого момента все футбольные команды первого и второго дивизиона либо построили новые стадионы, либо переоснастили старые за счет получения стопроцентного финансирования от правительства.

Кроме того, мы задействовали глобальную инновацию: ввели клубную карту и сканирование удостоверения личности. Единственным способом пройти на матч стало присутствие у болельщика личной футбольной карты (с биометрическими данными, — Прим. «СЭ») и удостоверения личности. Их данные должны были совпадать. Ранее билеты передавались из рук в руки, они были не именными. Но радикалы шли на различные уловки, а у нас была нулевая толерантность к экстремизму.

После этого радикалы ушли в протест и три с половиной года не ходили на наши матчи. В это время они не только бойкотировали все игры, но и избивали обычных болельщиков, которые выходили со стадиона. Радикалы направляли метку смерти президенту клуба, угрожали его семье, детям и друзьям. Был ли здесь для клуба и его президента политический риск? Конечно, был. Был ли риск жизни и здоровью? Конечно! Был ли организационный риск? Безусловно!

Мы подверглись всем этим рискам, не сдали свои позиции, и спустя три с половиной года ситуация значительно улучшилась. Сегодня с гордостью заявляю от лица сообщества «Ференцварош», что у нас не было ни одного случая радикализма на новом стадионе за последние шесть лет. У нас отличная футбольная атмосфера. А радикалы через эти три с половиной года вернулись на стадион, уважая наши правила.

У нас были проблемы с игроками с другим цветом кожи 10-15 лет назад. А теперь, если вы попросите самого радикального фаната назвать трех любимых игроков «Ференцвароша», то они назовут трех футболистов с другим цветом кожи. То есть их мировосприятие полностью изменилось.

Болельщики «Ференцвароша». Фото Getty Images

Что мы сделали? Решительно заявили, что можем не только идентифицировать радикально настроенных болельщиков, но и подвергнем их действия жестким санкциям. То есть запретим им вход на стадион на шесть месяцев, на год или на всю жизнь. То, что мы знаем их всех по имени, очень важно. Были случаи, когда болельщики приходили на стадион, переодевались в туалетах, надевали маски, совершали какие-то преступные действия, но мы все равно могли их обнаружить. У нас есть для этого возможности, и сейчас все знают, что за любое незаконное действие последует расплата.

Это четко прописано в правилах посещения наших матчей. Мы убедили правительство изменить кодекс правонарушений. Сейчас это уголовное преступление — демонстрировать радикальный настрой на стадионе и вблизи него не только во время матча, но и за два часа перед игрой и в течение двух часов после нее. За это нарушитель отправляется в тюрьму.

Последнее замечание не менее важное. Тема нашей конференции — «Защитим будущее». Это значит, что мы защищаем наших детей. Наши дети — это и есть будущее. На нашем новом стадионе, построенном семь лет назад, всегда был семейный сектор, куда могли приходить семьи, дети, женщины.

С недавнего времени мы ввели новый кодекс поведения. Мы запретили нецензурные выражения в этом секторе. Радикализма у нас уже нет. А если человек нарушает правила, используя мат, мы запрещаем ему находиться в семейном секторе.

Михаил Гаранин