Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин может стать главным тренером сборной Азербайджана, сообщает The Sun.

По информации источника, 48-летний специалист готов вернуться к тренерской деятельности после годичной паузы (с января по июнь 2019 года Кин работал ассистентом главного тренера «Ноттингема»). Сообщается, что ирландец является приоритетной кандидатурой для азербайджанцев, однако федерация хочет получить от Кина ответ в ближайшие 48 часов.

За тренерскую карьеру Кин успел поработать главным тренером в «Сандерленде» и «Ипсвиче», также он являлся ассистентом в «Астон Вилле», «Ноттингеме» и сборной Ирландии.