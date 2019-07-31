Роналдинью запрещено выезжать из Бразилии

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдинью не сможет выезжать из родной страны в ближайшее время. Как сообщает Folha de S.Paulo, суд наложил на 39-летнего бразильца соответствующий запрет из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура.

Ранее стало известно, что у Роналдинью изъяли испанский и бразильский паспорта. На экс-футболиста "Барселоны" и "Милана" был наложен штраф в размере 2 миллиона фунтов стерлингов за незаконное строительство пирса в его домике на озере в городе Порту-Алегри. Также бразильца преследуют и другие кредиторы, требуя около 1,7 миллиона евро. 57 объектов его собственности арестованы.

У Роналдинью изъяли испанский и бразильский паспорта