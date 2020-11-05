Марадона находится в хорошем состоянии после операции
10:20
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона находится в хорошем состоянии после операции, сообщает Sky Sports.
60-летний аргентинец был недавно госпитализирован, ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию.
По словам лечащего врача, Марадона находится в сознании и хорошем расположении духа. Он старается шутить и поддерживать беседы. Никаких осложнений после операции не возникло.
Адвокат Марадоны, Матиас Морла, добавил, что у его клиента также была диагностирована депрессия. Психолог предупредил об эмоциональных проблемах, связанных с его днем рождения и пандемией. Последние несколько дней он был в подавленном настроении.
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