80 миллионов и возможное возвращение Плющенко и Загитовой. Что ждет фигуристов во второй части сезона?

Чемпионат России завершился, но впереди борьба за возвращение на международную арену и новые турниры.

Вторая половина сезона для большинства фигуристов — время простоя. В сборную попасть шансов почти никаких, на международные соревнования мир посмотреть тоже не съездишь. Идея, что теперь дома остаешься не ты один, а все, вряд ли греет душу. Получается, что уже с января можно ставить новые программы, а старыми доезжать чемпионат Петербурга или условный мемориал Черномырдина — вы, конечно, помните такого если не фигуриста, то афориста. В Оренбургской области не только его красавец центр стоит, но и турнир его именем назвали. Выполнил все пункты, от «а» до «б».

Но если говорить о топовых турнирах, то их в календаре осталось много. И в декабре в Красноярске жизнь не кончилась.

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кубок Первого канала: возможный реванш Тутберидзе у Плющенко

Первый — Кубок Первого канала. Это не просто коммерческий турнир, он включен в Единый календарный план Министерства спорта как всероссийское соревнование. Это не меняет кардинально статус, но все-таки предполагает, согласно положению Минспорта, финансирование и даже учет его результатов для определения состава сборной (одной из целей проведения всероссийских соревнований в любом виде спорта является отбор в сборную).

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве. Конкретного регламента пока нет, однако ранее фигуристы делились на две команды с капитанами и бились за призовые команда на команду. Также проводился прыжковый турнир, с 2022 года — в личном разряде. После того как Плющенко выиграл у Тутберидзе командный прыжковый чемпионат России в Петербурге в декабре, ведущий Максим Траньков намекал на реванш в январе и даже спросил у Этери Георгиевны, готова ли она его взять. «И там тоже», — ответила Снежная королева нашей фигурки. Для организаторов варианта более медийно эффективного, чем разделить команды на «плющенковских» и «тутберидзевских», просто не придумать. Но возможны и другие. Можно, конечно, снова столкнуть успешную одиночницу и одиночника, но это будет странно. Акатьева не медийная, а достойного конкурента Валиевой найти будет сложно. В медийности ей уступит не только Семененко, но и Коляда с Кондратюком, вместе взятые.

На полях можно заметить, что с 99-процентной вероятностью на турнире не будет Александры Трусовой, так что вариант Трусова vs Кондратюк также нереален. С такими конфликтами, как у ее отца с телеканалом, спортсмены не выступают. Инсайд Полишинеля: два года журналистам федерального спортивного канала было запрещено даже освещать данный турнир.

Также в конце января, 28-29 числа, пройдет чемпионат Санкт-Петербурга. В нем, согласно официальной афише, примут участие Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. И даже вечером после всех соревнований состоятся показательные выступления.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Первенство России: молодая поросль, которая надеется посоревноваться за рубежом

14-18 февраля состоится главный старт у юниоров — первенство России в Перми, и он тоже будет окутан атмосферой большого турнира. Во-первых, посмотрите, как в Прикамье ходят на фигурное катание.

Во-вторых, у юниоров конкуренция еще выше, чем у взрослых. В мужской серии «Гран-при» один и тот же человек, Александр Голубев, смог занять 13-е место на одном этапе и выиграть второй. Но два главных фаворита — новая звездочка Тутберидзе Арсений Федотов и чемпион прыжкового турнира из группы Светланы Соколовской Григорий Федоров. У девушек снова противостояние Плющенко и Тутберидзе — на этот раз Вероники Жилиной, Софьи Титовой и Алисы Двоеглазовой, как всегда, с сильными конкурентами из ЦСКА. Темные лошадки — Елизавета Лабутина из Екатеринбурга, неожиданно выигравшая один из этапов Гран-при, и Любовь Рубцова — но у нее, судя по всему, серьезная травма.

У пар дело чести выиграть пермским парам, особенно Чикмаревой/Янченкову, но на первенстве будут выступать сразу несколько дуэтов, участвовавших во взрослом чемпионате. Особенно интересен кейс Варвары Черемных, которая откаталась на чемпионате России в обход возрастного ценза — ей на момент начала сезона было 13 лет. По регламенту парам и танцорам разрешалось в таком случае участвовать в «Гран-при», но по чемпионату России сохранилась юридическая неопределенность.

В танцах цепляет новая Анна Щербакова, не только полная тезка олимпийской чемпионки, но и прекрасная партнерша в паре с Егором Щербаковым. Вероятно, им предстоит борьба лицом к лицу с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным. Лица, как у Есенина, не увидать — вид спорта, к сожалению, бесконтактный.

Финал «Гран-при» — пока непонятно где

3-5 марта состоится финал «Гран-при России». Все еще неизвестно где. Тамара Николаевна Москвина в передаче на питерском телевидении заикнулась, что турнир могут перенести из южного Сочи в северный Санкт-Петербург. Логика у такого решения будет — этап «Гран-при» в Сочи организационно провалился, в том числе из-за объективных причин вроде неудобного расположения зала, но также отсутствия кейтеринга. Теплой приготовленной едой в здании могли насладиться только ВИПы.

В Петербурге же при заполненной арене прошел чемпионат России год назад и чемпионат страны по прыжкам в декабре. Питер заслужил большой турнир, впрочем, как заслужили его и многие другие города. Возможно, вообще стоит подумать о выносе российских соревнований за рубеж, как делала КХЛ с выездными играми, — Белоруссия, Армения, Узбекистан, даже Венгрия вряд ли откажутся. Просто в Петербурге на данный момент больше возможностей. Но тогда городу придется забирать и финал Кубка Федерации (юниорского «Гран-при») 1-3 марта.

Победа в финале «Гран-при» может принести место в сборной даже в случае неудачи или отсутствия на чемпионате России.

Алина Загитова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Турнир по шоу-программам — пока непонятно что

Наконец, венчает сезон турнир по шоу-программам, который пройдет 18-19 марта. Здесь тоже много неизвестных — как узнал «СЭ», в программах фигуристов, которые уже начали ставиться, действительно допускается много свободы, можно привлекать в свой номер других людей — то есть правила фигурного катания в полном объеме применяться не будут. Но когда генеральный директор федерации Александр Коган анонсировал турнир, то говорил, что к участию приглашаются все — от Плющенко и Ягудина до Медведевой и Загитовой. Если кто-то из них согласится, можно будет считать, что возобновил карьеру на пару дней.

Но этот турнир все же ближе к шоу, чем даже прыжковый. Хотя сумма призовых немаленькая — 10 миллионов рублей. В общей сложности во второй части сезона разыграют 79,4 миллиона рублей — больше, чем в первой. 20 миллионов — на Кубке Первого канала, 9 миллионов — на финале взрослого «Гран-при» и 2,4 миллиона — у юниоров. 4 миллиона на кону на первенстве России. Наконец, еще 34 миллиона распределят между фигуристами, которые займут топ-3 в своих видах в рейтинге по окончании сезона. А вот кто лидирует по заработанным призовым на данный момент.

Весной (9-13 марта и 30 марта — 4 апреля) пройдут также традиционные первенства России в младшем и старшем возрасте. Они состоятся в Йошкар-Оле и Саранске соответственно. После этого сезон де-факто будет завершен.

Правда, календарь Минспорта по этому поводу другого мнения — в нем, согласно расписанию, должен пройти еще один финал «Гран-при России», или Кубка России, — 14-16 апреля в Сызрани. Скорее всего, о переигровке речи нет, а имеет место ошибка. В это же время в славном купеческом городе намечен финал Кубка России по синхронному катанию, просто составители календаря спутали дисциплины.