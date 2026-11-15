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15 ноября, 17:05
Кагановская/Некрасов обошли Степанову/Букина, победы Плескачевой и Лазарева: онлайн-трансляция Гран-при России
Произвольные программы этапа в Омске.
В воскресенье, 15 ноября, в Омске завершился этап Гран-при России по фигурному катанию. Лидия Плескачева и Лев Лазарев выиграли в одиночном катании, Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали первыми в танцах на льду, а Таисия Щербинина и Артем Петров победили в соревнованиях спортивных дуэтов.
Танцы на льду. Итог
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 202,88
2. Александра Степанова/Иван Букин — 202,84
3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 191,19
Женщины. Итог
1. Лидия Плескачева — 220,28
2. Мария Захарова — 213,68
3. Софья Муравьева — 204,15
Мужчины. Итог
1. Лев Лазарев — 288,60
2. Марк Кондратюк — 282,88
3. Николай Угожаев — 271,71
Спортивные пары. Итог
1. Таисия Щербинина/Артем Петров — 198,10
2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 187,62
3. Анна Карпук/Илья Миронов — 186,57
Таисия Щербинина и Артём Петров получили от судей за произвольный номер 127,92 балла. Приличные цифры. Сумма тоже хорошая — 198,10. Поздравляем победителей!
Щербинина и Петров довольны, обнимаются. Улыбается и тренер. Вероятно, мы наблюдали прокат победителей. Один заметный недочет — при выбросе у партнерши. Но сегодня этим грешили почти все девушки.
Таисия Щербинина и Артём Петров закрывают соревновательную программу спортивных пар, да и весь Гран-при.
Мухортова и Евгеньев получили от судей 115,41 балла. Их сумма 184,04, это лишь третий текущий результат.
Мухортова и Евгеньев в начале выступления неприятно удивили сорванными прыжками. Возможно, нервничали. Общий уровень выступления, конечно, высок. Но программа далека от идеала.
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступают следующими. Это претенденты на победу.
Анна Карпук и Илья Миронов получили от судей за произвольную программу 118,67 балла.
Карпук и Миронов — все элементы из зеленой зоны, но как раз кроме одного. Вероятно, они станут текущими лидерами и обеспечат себе попадание в итоговую топ-3.
Никуда без явных помарок. Дождемся ли мы сегодня чистых прокатов? У Анны было грязное приземление после выброса. Касание рукой льда.
Артемьева и Брюханов получили за свой прокат 119,78 балла. Это лучший результат дня. И сумма у них пока что лучшая — 187,62.
Артемьева и Брюханов неуверенно начали с грязных асинхронных прыжков (тройной сальхов), но в дальнейшем собрались и программу завершили более, чем достойно.
Во второй группе выступят сильнейшие: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Анна Карпук/Илья Миронов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина/Артём Петров.
Блинникова и Карпов за произвольную программу получили 103,57 балла. Их сумма 169,19 балла. Это второй промежуточный результат.
Алиса Блинникова и Алексей Карпов представили свой произвольный номер. Увы, и здесь было досадное падение у партнерши, в середине проката. На вторую половину выступления Алиса собралась.
Алиса Блинникова и Алексей Карпов из Санкт-Петербурга закрывают первую группу выступающих.
Филимонова и Шадерков получили за произвольный прокат 112,61 балла. Их итоговый результат 176,62. Пока они лидируют.
Приятное впечатление оставили Филимонова и Шадерков от своего произвольного номера. У Юлии было грязноватое приземление после выброса, и больше явных недочетов нет.
Алёна Кривоносова и Андрей Анисимов в целом справились с программой. Да, падение все-таки было (у партнерши), но они хотя бы показали какой-либо результат и покидают лед с улыбками.
К сожалению, Анастасия и Иван не завершили свой прокат. Два очень тяжелых падения у партнерши. После второго она ударилась о борт. И больно и обидно.
Анастасия Гиричева и Иван Долгодворов остались на льду. Они открывают соревнования спортивных пар в произвольной программе.
Стартовала разминка первой группы. А в ней выступят: Анастасия Гиричева/Иван Долгодворов, Алёна Кривоносова/Андрей Анисимов, Юлия Филимонова/Андрей Шадерков, Алиса Блинникова/Алексей Карпов.
Подготовка льда завершается. Совсем скоро возобновятся соревнования. Медали разыграют спортивные пары.
Лев Лазарев стал победителем этапа Гран-при России в Омске
Марк Кондратюк занял второе место, Николай Угожаев — третье.
Все еще выступающий на юниорских турнирах Лев Лазарев завершил произвольную программу. И показал, что он чувствует себя все более уверенно во взрослом катании.
Все пять четверных прыжков исполнил — флип, лутц, сальхов, лутц и тулуп в каскаде. Некоторые с помарками, но незначительными.
Баллы за прокат — 189,87. Итог — 288,60. Он становится победителем.
Николай Угожаев завершил выступление. Четверной лутц прыгнул в каскаде, а вот тулуп сделал лишь двойным. Далее Николай исполнил четверной тулуп, четверной флип и четверной лутц с помаркой на приземлении. Два тройных акселя тоже хорошо.
Баллы за произвольную программу — 174,33. Итог — 271,71.
Марк Кондратюк выдал совершенный прокат. Буквально прожил произвольную программу. Из элементов мы увидели четверной лутц и четверной сальхов.
Светлана Соколовская выдохнула после завершения.
Баллы Марка — 185,61. Итог — 282,88. Он лидер с хорошим запасом.
Как-то не задался прокат у Александра Мельникова. Будто перегорел. Слишком много эмоций выдал, что аж с сальто упал и хорео-последовательность судьи не засчитали.
Среди прыжковых элементов — степ-аут на тулупе.
Хорошие баллы, но мог лучше — 165,21. Итог — 261,54.
Илья Строганов ровно шел всю программу, но совершил степ-аут в концовке на тройном акселе. Досадная ошибка, которая испортила настроение. Но не стоит забывать, что получилось. А получились — четверной лутц и четверной риттбергер.
Баллы за произволку — 163,47. Итог — 255,13. Он выходит на первое место.
Арсений Димитриев открыл выступление второй группы. Еще одно чистое исполнение произвольной программы мы увидели. Три четверных прыжка и один тройной аксель приземлил. Единственный недочет — двойной аксель вместо тройного. Сильный прокат!
Баллы — 158,06. Итог — 236,48.
Илья Неретин выступил с произвольной программой и сделал это очень красиво. В первой половине проката прыгнул идеальный четверной лутц с огромными надбавками, а затем два чистых четверных тулупа — один из них в каскаде.
Ни один элемент судьи даже пересматривать не стали. Баллы за выступление — 161,72. Итог — 239,43.
Федор Зонов тоже не смог порадовать зрителей и в первую очередь себя чистым прокатом. Много волнуются дебютанты взрослого Гран-при. Есть над чем работать.
Баллы за произвольную программу — 140,71. Итог — 216,92.
Илья Мавлянов завершил произвольную программу. Не лучшим образом выступил фигурист. Было много падений на важнейших прыжках. Но зато четверной риттбергер сделал.
Публика поддержала Илью. Все впереди у 17-летнего фигуриста.
Баллы — 128,39. Итог — 204,37.
Артемий Маринин выступил с произвольной программой. Чистый прокат получился у фигуриста, на одном дыхании смотрится. Два тройных акселя приземлил в начале программы.
«Ай да молодец! Уже не одуванчик, уже пацан», — резюмировала прокат тренер Светлана Соколовская.
Баллы — 149,72. Итог — 225,43.
Михаил Полянский открыл прокаты у мужчин. С переменным успехом выступил фигурист — четверной лутц с большими надбавками приземлил, а четверной флип и тройной аксель не смог.
За произвольную программу Михаил получил 133,09 балла. Итог — 200,76.
Стартовала произвольная программа у мужчин. На лед для разминки вышла первая группа фигуристов.
Лидия Плескачева победила на гран-при среди девушек по итогам двух дней. Фигуристка набрала 142,52 балла за произвольную программу, и обогнала ближайшую преследовательницу Марию Захарову на более чем 6 баллов — 220,28 балла.
Мария Захарова безупречно откатала программу, выполнив чётко все трюки. Судьи оценили её выступление в 140,27 балла. В общем же зачёте у неё 213,68 балла.
Софья Муравьёва безошибочно откатала программу с несколькими тройными акселями и тулупами. Судьи оценили её выступление в 131,47 балла. В сумме у московской фигуристки 204,15 балла.
Любовь Рубцова из «Ангелов Плющенко» в привычной манере сделала впечатляющее сальто, ошиблась после выполнения лутца, однако получила важные 131,30 балла для себя. В данный момент она лидирует с 203,92 балла.
Алиса Двоеглазова безошибочно исполнила свою программу. От судей она получила оценку 128,75 балла. В общем зачёте она лилирует с 201,34 балла.
Дарья Садкова, несмотря на падение, после акселя собралась с силами и под музыку из «Короля Льва» показала зажигательное выступление. Судьи дали ей за выступление 123,74 балла. В сумме у спортсменки московской школы 193,09 балла.
На разминку вышла вторая группа спортсменок. На льду: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Любовь Рубцова, Софья Муравьёва, Мария Захарова и Лидия Плескачева.
Арина Мариничева после двойного акселя вместо тройного тулупа сделала двойной, однако всё остальное вышло чисто и красиво. У спортсменки из Карелии 126,79 балла. В общем зачёте у неё 192,15 балла. В данный момент Арина лидирует.
Риана Кадырова допустила падение после двойного акселя. У фигуристки с Татарстана поехала нога, она подскользнулась. Судьи дали ей 109,38 балла. В общем зачёте спортсменка пока на третьем месте с 172,81 балла.
Чемпионка России Софья Акатьева допустила падение после тройного тулупа, однако всё равно порадовала зрителей и судей своим выступлением. Фигуристка из Москвы получила 125,66 балла. В общем зачёте у неё — 187,80 балла.
Мария Елисова завершила выступление. Недокрутов и других ошибок не выявили судьи и оценили её танец в 120,76 балла. Общий балл у фигуристки — 178,73 балла.
Мария Ганина поразила зрителей своими прыжками. Судья как и зрители высоко оценили эти элементы. Сегодняшняя оценка составляет 110,05 балла. В сумме же у фигуристки 166,82 балла.
Мария Мазур начала прокат и показала себя не лучшим образом. Были ошибки в флипах, недокруты в танце под музыку из «Графа Монте-Кристо». Мария набирает лишь 94,23 балла и в сумме у неё 149,31 балла.
Прямо сейчас начнётся произвольная программа в женском прокате
На разминке первая шестёрка: Мария Мазур,Мария Ганина, Мария Елисова, Софья Акатьева, Риана Кадырова и Арина Мариничева.
Танцы на льду. Итоговые результаты.
1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 202,88 балла
2. Александра Степанова — Иван Букин — 202,84
3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 191,19
4. Василиса Григорьева — Евгений Артющенко — 189,02
5. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 182,60
6. Анна Коломенская — Артем Фролов — 181,16
7. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 179,38
8. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 170,91
9. Александра Прокопец — Александр Васькович — 155,72
10. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев — 135,57
Василиса Кагановская и Максим Некрасов обходят многократных чемпионов России и побеждают в общем зачёте
У пары 202,88 балла. Безошибочное исполнение сложных трюков, поддержка на высшем уровне. Василиса и Максим побеждают в пятом этапе в танцах на льду.
Александра Степанова и Иван Букин порадовали судей и фанатов. Максимальный балл у ребят за поддержку и элементы за сегодня. Пара обошлась без снижений. Набрав сегодня 121,32 балла ребята лидируют в таблице. В общем зачёте у них — 202,84 балла.
Ирина Хавронина и Девид Нерижный завершили своё выступление сегодня. У пары практически не было ошибок, судья высоко оценили танец дуэта. У ребят 112,98 балла за сегодня и 191,19 в сумме. Сейчас они лидруют в общем зачёте.
Василиса Григорьева и Евгений Артющенко после поцелуя и шикарного лирического танца на льду занимают первое место в общем зачёте, набрав за сегодняшнее выступление 112,02 балла. А в сумме у ребят 189,02 балла.
Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин уверенно открыли вторую часть проката произвольного танца. За второй день у пары 107,93 балла. В сумме у лидеров проката за сегодня 182,60 балла — лучший результат за сегодня.
Вторая группа вышла разминаться. На льду следующие пары: Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Ирина хавронина и Девид Нарижный, Александра Степанова и Иван Букин, а также лилеры зачёта по итогам первого дня — Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
С зажигательным танцем под музыку из «Мастера и Маргариты» Анна Коломенская и Артём Фролов набрали 108,57 балла. В сумме они идут на первом месте с 181,16 балла.
После каждого проката произвольного танца лидеры продолжают меняться. Екатерина Миронова и Евгений Устенко, несмотря на волнение в ожидании результата, получили 109,12 балла. В сумме у теперь уже лидирующей пары 179,38 балла.
Елизавета Шичина и Павел Дрозд завершили произвольную программу. Несмотря на ошибку в третьем вращении, пара идёт на первом месте, набрав во втором выступлении 103,50 балла. В сумме у ребят-лидеров на данный момент 170,91 балла.
Несмотря на касание льда и снятие за это баллов, по итогам произвольного танца Александра Прокопец и Александр Васькович получают 89,59 балла. В сумме у них 155,72 балла, поэтому ребята опережают предыдущую пару в зачёте.
После танца-открытия второго второго дня с зажигательным танцем на прокате Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев получили 83,25 балла. В сумме у них 136,57 балла.
На разминку на лёд вышла первая группа участников произвольного парного танца: Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев, Александра Прокопец и Александр Васькович, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также Анна Коломенская и Артём Фролов.
Спортивные пары: результаты короткой программы
1. Таисия Щербинина и Артем Петров — 70,18
2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 68,63
3. Анна Карпук и Илья Миронов — 67,90
4. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 67,84
5. Алиса Блинникова и Алексей Карпов — 65,62
6. Юлия Филимонова и Андрей Шадерков — 64,01
7. Алена Кривоносова и Андрей Анисимов — 63,26
8. Анастасия Гиричева и Иван Долгодворов — 55,28
Мужчины: результаты короткой программы
1. Лев Лазарев — 98,73
2. Николай Угожаев — 97,38
3. Марк Кондратюк — 97,27
4. Александр Мельников — 96,33
5. Илья Строганов — 91,66
6. Арсений Димитриев — 78,42
7. Илья Неретин — 77,71
8. Федор Зонов — 76,21
9. Илья Мавлянов — 75,98
10. Артемий Маринин — 75,71
11. Михаил Полянский — 67,67
Женщины: результаты короткой программы
1. Лидия Плескачева — 77,76
2. Мария Захарова — 73,41
3. Софья Муравьева — 72,68
4. Любовь Рубцова — 72,62
5. Алиса Двоеглазова — 72,59
6. Дарья Садкова — 69,35
7. Арина Мариничева — 65,36
8. Риана Кадырова — 63,43
9. Софья Акатьева — 62,14
10. Мария Елисова — 57,97
11. Мария Ганина — 56,77
12. Мария Мазур — 55,08
Танцы: результаты ритм-танца
1. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 81,76
2. Александра Степанова / Иван Букин — 81,52
3. Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный — 78,21
4. Василиса Григорьева / Евгений Артющенко — 77,00
5. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин — 74,67
6. Анна Коломенская / Артем Фролов — 72,59
7. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70,26
8. Елизавета Шичина / Павел Дрозд — 67,41
9. Александра Прокопец / Александр Васькович — 66,13
10. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 52,32
Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске
15 ноября, воскресенье
10.00. Танцы на льду. Произвольный танец.
11.45. Женщины. Произвольная программа.
13.45. Мужчины. Произвольная программа.
15.45. Спортивные пары. Произвольная программа.
Время — московское.
Участники этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске
Мужчины: Арсений Димитриев, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Лев Лазарев, Илья Мавлянов, Александр Мельников, Илья Неретин, Илья Строганов, Артемий Маринин, Николай Угожаев, Михаил Полянский.
Арсений Федотов снялся 14 ноября по медицинским показаниям.
Женщины: Софья Акатьева, Мария Ганина, Алиса Двоеглазова, Арина Мариничева, Мария Елисова, Мария Захарова, Риана Кадырова, Мария Мазур, Софья Муравьева, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Дарья Садкова.
Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Анастасия Гиричева/Иван Долгодворов, Анна Карпук/Илья Миронов, Алена Кривоносова/Андрей Анисимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Юлия Филимонова/Андрей Шадерков, Таисия Щербинина/Артем Петров.
Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
Этап Гран-при России в Омске: где смотреть
Прямые трансляции пятого этапа Гран-при России «Сердце Сибири» покажет Первый канал.
Все выступления 15 ноября можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте телеканала в разделе фигурного катания.
В воскресенье трансляции начнутся в 10.00 по московскому времени. «СЭ» будет следить за ходом соревнований.
Где и когда пройдет этап Гран-при России в Омске
Второй соревновательный день пятого этапа Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет 15 ноября 2026 года на «G-Drive Арене».
В воскресенье, 15 ноября, первые выступления запланированы на 10.00. В отличие от двух предыдущих этапов, в Омске медали будут разыграны во всех четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.
Омский турнир станет заключительным этапом серии Гран-при России сезона-2026/27.
В воскресенье, 15 ноября, в Омске состоится второй день пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 — «Сердце Сибири». Соревнования проходят на льду «G-Drive Арены». Во второй день соревнований спортсмены выступят в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Фигуристы представят произвольные программы и произвольный танец.
Один из главных участников мужского турнира Марк Кондратюк, чемпион Европы 2022 года, идет третьим (97,27 балла). Лидирует Лев Лазарев (98,73), второе место занимает Николай Угожаев (97,38).
В женском турнире по итогам первого дня лидирует спортсменка из Москвы, победительница этапа в Красноярске Лидия Плескачева (77,76). У ближайшей преследовательницы Марии Захаровой (73,41) на 4,35 балла меньше.
В зачете спортивных пар лидерство по итогам первого дня за Таисией Щербининой и Артемом Петровым (70,18). В танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов (81,76) опередили ближайших преследователей Ивана Букина и Александру Степанову (81,52) на 0,24 балла.
«СЭ» будет подробно следить за заключительным этапом серии Гран-при России по фигурному катанию.