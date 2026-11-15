Все еще выступающий на юниорских турнирах Лев Лазарев завершил произвольную программу. И показал, что он чувствует себя все более уверенно во взрослом катании.

Все пять четверных прыжков исполнил — флип, лутц, сальхов, лутц и тулуп в каскаде. Некоторые с помарками, но незначительными.

Баллы за прокат — 189,87. Итог — 288,60. Он становится победителем.