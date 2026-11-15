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Бестемьянова о победе Малинина в Гран-при США: «У него не было достойных соперников»

Константин Белов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» победу американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина на этапе Гран-при ISU в Эверетте (США).

Малинин набрал 284,31 балла по сумме двух программ. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,73), на третьей строчке — представитель Израиля Тамир Куперман (248,55).

«Это был рабочий первый прокат на публике. Илья очень поздно входит в этот сезон, поэтому были ошибки. Но никто не смог этим воспользоваться, потому что не было достойных соперников», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Этап Гран-при ISU в США проходит с 14 по 16 ноября. Россия представлена лишь в женском одиночном катании: на соревнованиях выступают Александра Трусова и Аделия Петросян. Трусова занимает второе место после короткой программы, Петросян — на четвертой строчке.

Выступления женщин с произвольными программами состоятся в ночь на 16 ноября. Начало — в 0.05 (мск).

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Илья Малинин
Наталья Бестемьянова
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