Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания
Все чаще фигуристы после ухода из профессионального спорта находят себя в других сферах. Американец Брайан Бойтано выступал на соревнованиях до 1994 года, но уже параллельно развивал медийную карьеру. Сейчас фигурист сумел преуспеть и в шоу-бизнесе — снимался в кино и даже вел собственное кулинарное шоу.
Спорт
Фигурным катанием Брайан начал заниматься еще в детстве. И всегда отличался от других прежде всего своими прыжками. Он наряду с другими спортсменами помог расширить технические возможности мужского одиночного катания. В 1982 году Бойтано стал первым американцем, исполнившим тройной аксель.
Он также делал тройной лутц с рукой наверх и пытался зайти на четверной прыжок, но обе попытки закончились приземлением на две ноги. На чемпионате мира 1983 года Брайан стал первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях все шесть тройных прыжков. В конечном итоге американец включил и успешно прыгнул уже восемь (!) в произвольной программе.
За свою карьеру американец стал четырехкратным чемпионом страны, дважды побеждал на чемпионатах мира. Но главным успехом в карьере Бойтано считается, разумеется, золото Олимпийских игр-1988, где фигурист боролся со своим тезкой — Брайаном Орсером. Их противостояние и борьба были одними из самых интересных в истории мирового фигурного катания.
Несмотря на психологическое преимущество канадского спортсмена — за последний год будущий тренер Евгении Медведевой победил американца семь раз из десяти, — удача все-таки была на стороне Бойтано, который в произвольной программе безупречно прыгнул тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, как и остальные элементы. И олимпийское золото в Калгари досталось именно ему.
Шоу-бизнес
Еще в 1990 году американец сыграл главную роль в фильме «Кармен на льду» вместе с Катариной Витт и Брайаном Орсером, за что получил премию «Эмми». А за два года до фактического завершения карьеры, в 1992-м, Брайан выступил в перерыве Супербоула. Это событие является триумфом американской поп-культуры как она есть, а сама игра и празднования после нее стали национальным праздником в США. Это было только началом яркой медийной карьеры Бойтано.
В 1994 году фигурист поехал на Олимпиаду, но ошибка на акселе в короткой программе выбила его из борьбы за медали. После Игр Брайан окончательно завершил карьеру и сконцентрировался на других сферах. Хотя его спортивные успехи не закончились — в 1996 году Брайана включили в Мировой зал славы фигурного катания и в Американский зал славы фигурного катания.
Он не стал связывать свою дальнейшую жизнь с тренерской деятельностью, как поступают многие. Бойтано интересовали другие вещи: в 2005 году фигурист вместе с Мишель Кван снялся в камео в диснеевском фильме «Принцесса льда», а в 2007-м получил эпизодическую роль в комедии «Лезвия славы: Звездуны на льду».
Отдельную популярность Брайан получил после выхода песни из известного мультфильма «Южный парк», где Бойтано фигурирует в образе супергероя. Фраза из этой музыкальной композиции «What Would Brian Boitano Do?» («А что бы сделал Брайан Бойтано?») пародирует христианское изречение «What Would Jesus Do?».
Телевидение
Добился американец успехов и на телевидении. В 2009 году Брайан начал вести собственную кулинарную передачу под названием «Что бы приготовил Брайан Бойтано?». В эфире данного проекта Бойтано готовил несколько блюд, а затем развлекал своих друзей. При этом спортсмен не являлся профессиональным поваром. Он серьезно начал готовить только в 25 лет.
Название шоу было основано на той самой песне из «Южного парка» — «What Would Brian Boitano Do?». Все эпизоды были сняты в доме спортсмена в Сан-Франциско. Интересно и то, что рецепты блюд, приготовленных в программе, были придуманы самим Бойтано. Проект продолжался два сезона. В 2021 году бывший фигурист презентовал кулинарную книгу с похожим названием.
Но это не все проекты спортсмена на телевидении. С 1990 года Брайан также работал экспертом и ведущим телевизионных шоу по фигурному катанию для телеканалов ABC и NBC. У Бойтано была еще одна программа — Canvas of Ice («Ледяное полотно»), которая транслировалась по всему миру на телеканале ABC.
Американский спортсмен продолжает свое развитие в шоу-бизнесе. Не так давно он выступал в роли продюсера фильма «Take the Ice» на Netflix. И судя по всему, 59-летнему Бойтано так же комфортно в мире шоу-бизнеса, как и на льду во время профессиональной карьеры.