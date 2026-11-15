Аделия Петросян: время выхода на лед с произвольной программой на Гран-при США 16 ноября

Российская фигуристка Аделия Петросян примет участие в произвольной программе женщин на 4-м этапе международной серии Гран-при ISU Skate America. Соревнования пройдут в Эверетте (США) на арене «Энджел оф зе Уиндс».

Женская произвольная программа состоится в ночь на 16 ноября. Начало произвольной программы — в 00.05 по московскому времени.

В произвольной программе Аделия Петросян получила 9-й номер и выйдет на лед в 01.21 мск.

Прямую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин в России покажет Okko. Просмотр доступен по платной подписке.

Петросян выступает на Skate America в нейтральном статусе. Стартовый протокол произвольной программы, оценки судей и итоговые результаты будут доступны на официальном сайте ISU.