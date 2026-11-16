Накаи выиграла Гран-при США в одиночном катании, Трусова — 2-я, Петросян — 6-я
Японская фигуристка Ами Накаи победила на Гран-при США в одиночном катании. Соревнования прошли в Эверетте.
18-летняя Накаи стала лучшей как в короткой, так и в произвольной программах. Она получила в сумме 236,81 балла.
Второе место заняла 22-летняя россиянка Александра Трусова (Игнатова) — у нее 213,9 балла. За короткую программу Трусова получила 74,24 балла (2-й результат), а за произвольную — 139,66 балла (3-й).
На третьем месте расположилась 22-летняя японка Рино Мацуике с результатом 211,63 балла (70,3 + 141,33).
19-летняя россиянка Аделия Петросян стала 6-й: за короткую программу она получила 71,47 (4-й результат), а за произвольную — 126,56 балла (7-й).
На Гран-при США россиянки выступали в нейтральном статусе.
Гран-при США. Женщины. 16 ноября
Произвольная программа
1. Ами Накаи (Япония) — 154,61
2. Рино Мацуике (Япония) — 141,33
3. Александра Трусова (Россия) — 139,66
4. Софья Самоделкина (Казахстан) — 137,56
5. Юджэ Ким (Корея) — 130,36
6. Ю Ен (Корея) — 127,45
7. Аделия Петросян (Россия) — 126,56
8. Софи Джолин фон Фельтен (США) — 124,93
9. Ахсын Юн (Корея) — 122,09
10. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 119,33
11. Алекса Гаспаротто (США) — 96,73
12. Логан Хигасэ-Чен (США) — 81,43
Итоговое положение
1. Ами Накаи (Япония) — 236,81 (82,20+154,61)
2. Александра Трусова (Россия) — 213,90 (74,24+139,66)
3. Рино Мацуике (Япония) — 211,63 (70,30+141,33)
4. Юджэ Ким (Корея) — 204,28 (73,92+130,36)
5. Софья Самоделкина (Казахстан) — 198,59 (61,01+137,56)
6. Аделия Петросян (Россия) — 198,03 (71,47+126,56)
7. Ю Ен (Корея) — 193,05 (65,60+127,45)
8. Ахсын Юн (Корея) — 189,22 (67,13+122,09)
9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 188,28 (68,95+119,33)
10. Софи Джолин фон Фельтен (США) — 186,16 (61,23+124,93)
11. Алекса Гаспаротто (США) — 152,77 (56,04+96,73)
12. Логан Хигасэ-Чен (США) — 144,72 (63,29+81,43)