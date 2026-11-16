Накаи выиграла Гран-при США в одиночном катании, Трусова — 2-я, Петросян — 6-я

Японская фигуристка Ами Накаи победила на Гран-при США в одиночном катании. Соревнования прошли в Эверетте.

18-летняя Накаи стала лучшей как в короткой, так и в произвольной программах. Она получила в сумме 236,81 балла.

Второе место заняла 22-летняя россиянка Александра Трусова (Игнатова) — у нее 213,9 балла. За короткую программу Трусова получила 74,24 балла (2-й результат), а за произвольную — 139,66 балла (3-й).

На третьем месте расположилась 22-летняя японка Рино Мацуике с результатом 211,63 балла (70,3 + 141,33).

19-летняя россиянка Аделия Петросян стала 6-й: за короткую программу она получила 71,47 (4-й результат), а за произвольную — 126,56 балла (7-й).

На Гран-при США россиянки выступали в нейтральном статусе.

Гран-при США. Женщины. 16 ноября

Произвольная программа

1. Ами Накаи (Япония) — 154,61

2. Рино Мацуике (Япония) — 141,33

3. Александра Трусова (Россия) — 139,66

4. Софья Самоделкина (Казахстан) — 137,56

5. Юджэ Ким (Корея) — 130,36

6. Ю Ен (Корея) — 127,45

7. Аделия Петросян (Россия) — 126,56

8. Софи Джолин фон Фельтен (США) — 124,93

9. Ахсын Юн (Корея) — 122,09

10. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 119,33

11. Алекса Гаспаротто (США) — 96,73

12. Логан Хигасэ-Чен (США) — 81,43

Итоговое положение

1. Ами Накаи (Япония) — 236,81 (82,20+154,61)

2. Александра Трусова (Россия) — 213,90 (74,24+139,66)

3. Рино Мацуике (Япония) — 211,63 (70,30+141,33)

4. Юджэ Ким (Корея) — 204,28 (73,92+130,36)

5. Софья Самоделкина (Казахстан) — 198,59 (61,01+137,56)

6. Аделия Петросян (Россия) — 198,03 (71,47+126,56)

7. Ю Ен (Корея) — 193,05 (65,60+127,45)

8. Ахсын Юн (Корея) — 189,22 (67,13+122,09)

9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 188,28 (68,95+119,33)

10. Софи Джолин фон Фельтен (США) — 186,16 (61,23+124,93)

11. Алекса Гаспаротто (США) — 152,77 (56,04+96,73)

12. Логан Хигасэ-Чен (США) — 144,72 (63,29+81,43)