Бестемьянова о короткой программе Трусовой на Гран-при США: «Она хорошо откаталась»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» выступление Александры Трусовой с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Эверетте (США).

Трусова заняла второе место, набрав 74,24 балла и уступив лишь японке Ами Накаи (82,20).

«У Саши был хороший и качественным прокат. Все было в порядке. Конкуренция высокая, Накаи решилась сделать тройной аксель, а Саша — нет. Поэтому результат сейчас закономерен», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Выступления фигуристок с произвольными программами на этапе Гран-при ISU в США пройдут в ночь на понедельник, 16 ноября. Начало — в 0.05 (мск).