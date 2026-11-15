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Александра Трусова (Игнатова): время выхода на лед с произвольной программой на Гран-при США 16 ноября 2026

Александра Трусова: время выхода на лед с произвольной программой на Гран-при США 16 ноября

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александра Игнатова (Трусова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выступит в произвольной программе на четвертом этапе серии Гран-при ISU Skate America в Эверетте (США). Соревнования женщин пройдут на арене «Энджел оф зе Уиндс» в ночь на понедельник, 16 ноября, по московскому времени.

Начало произвольной программы женщин — в 00.05 мск. В произвольной программе Александра Игнатова получила 11-й номер, ее выступление запланировано на 01.37 мск.

Прямую трансляцию произвольной программы женщин покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра в России необходима подписка. Следить за результатами Трусовой можно на официальном сайте ISU и в разделе фигурного катания «СЭ».

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Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
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