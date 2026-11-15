Щербинина и Петров выиграли этап Гран-при России в Омске среди спортивных пар
Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске в соревнованиях спортивных пар.
Фигуристы, представляющие Пермский край, получили 127,92 балла за произвольную программу и набрали 198,10 балла по сумме двух прокатов. После короткой программы они также занимали первое место.
Серебро завоевали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (187,62 балла). Тройку призеров замкнули Анна Карпук и Илья Миронов (186,57).
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, Омск
Спортивные пары
Итоговые результаты
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Таисия Щербинина / Артем Петров — 198,10 балла
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Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 187,62
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Анна Карпук / Илья Миронов — 186,57
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Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 184,04
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Юлия Филимонова / Андрей Шадерков — 176,62
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Алиса Блинникова / Алексей Карпов — 169,19
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Алена Кривоносова / Андрей Анисимов — 165,54
Анастасия Гиричева / Иван Долгодворов — снялись после короткой программы (55,28 балла).