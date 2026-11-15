Щербинина и Петров выиграли этап Гран-при России в Омске среди спортивных пар

Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске в соревнованиях спортивных пар.

Фигуристы, представляющие Пермский край, получили 127,92 балла за произвольную программу и набрали 198,10 балла по сумме двух прокатов. После короткой программы они также занимали первое место.

Серебро завоевали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (187,62 балла). Тройку призеров замкнули Анна Карпук и Илья Миронов (186,57).

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, Омск

Спортивные пары

Итоговые результаты

Таисия Щербинина / Артем Петров — 198,10 балла Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 187,62 Анна Карпук / Илья Миронов — 186,57 Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 184,04 Юлия Филимонова / Андрей Шадерков — 176,62 Алиса Блинникова / Алексей Карпов — 169,19 Алена Кривоносова / Андрей Анисимов — 165,54

Анастасия Гиричева / Иван Долгодворов — снялись после короткой программы (55,28 балла).