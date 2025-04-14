Муравьева рассматривала возможность перехода к Мишину. Она приезжала к тренеру в феврале

Как стало известно «СЭ», один из вариантов продолжения карьеры Софьи Муравьевой — штаб Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

По информации источника, в феврале фигуристка была в «Юбилейном» и встречалась с тренером. Другой вариант — команда Этери Тутберидзе, которая сейчас находится в турне с шоу.

В понедельник стало известно, что Муравьева покинула академию Евгения Плющенко.Причинами расставания источники называют отсутствие мотивации фигуристки (18-летняя спортсменка пропускала тренировки) и недовольство недостаточным вниманием к ее тренировочному процессу.

Муравьева тренировалась у Плющенко с 2020 по 2025 год. С ним она стала серебряной призеркой чемпионата России.