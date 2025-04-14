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14 апреля, 21:09

Муравьева сделала заявление после ухода из академии Евгения Плющенко

Сергей Ярошенко
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Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свой уход из академии Евгения Плющенко.

«Дорогие мои любимые болельщики. Да, я подтверждаю, что ушла из Академии и да,я написала заявление об отчислении. Все что не происходит, все к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под Богом ходим...Я двигаюсь только вперед к своим мечтам и для этого работаю, независимо от сложившихся обстоятельств. Я благодарна всем, кто вкладывал в меня свою душу, силы и время», — написала Муравьева в своем Telegram-канале.

Ранее в академии сообщили, что Муравьева с 10 апреля не является ее частью.

18-летняя спортсменка заняла четвертое место на чемпионате России-2025. Она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» с 2020 года.

Источник: Telegram-канал команды Софьи Муравьевой
Евгений Плющенко
Софья Муравьева
Фигурное катание
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