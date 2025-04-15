Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

15 апреля, 12:31

Яметова перешла в ЦСКА к Давыдову

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

По сообщению РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, фигуристка Вероника Яметова перешла в школу ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову.

Спортсменка сменила тренерскую группу в межсезонье. Ранее Яметова тренировалась в Екатеринбурге у Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

Яметова дважды побеждала на этапах «Гран-при России» и один раз становилась золотой медалисткой финала серии. Она четыре раза участвовала в чемпионате страны и ни разу не финишировала вне десятки сильнейших. В июне ей исполнится 18 лет.

Источник: РИА Новости
Вероника Яметова
Сергей Давыдов
Фигурное катание
Читайте также
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Кросби, Мэттьюс и Кучеров обсудили рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Муравьева рассматривала возможность перехода к Мишину. Она приезжала к тренеру в феврале

Группа Соколовской переходит из ЦСКА в академию Навки

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости