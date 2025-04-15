Яметова перешла в ЦСКА к Давыдову

По сообщению РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, фигуристка Вероника Яметова перешла в школу ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову.

Спортсменка сменила тренерскую группу в межсезонье. Ранее Яметова тренировалась в Екатеринбурге у Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

Яметова дважды побеждала на этапах «Гран-при России» и один раз становилась золотой медалисткой финала серии. Она четыре раза участвовала в чемпионате страны и ни разу не финишировала вне десятки сильнейших. В июне ей исполнится 18 лет.