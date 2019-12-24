Станислав Поздняков: «ОКР сделает все, чтобы на Олимпиаде-2020 россияне выступили под флагом РФ»

Глава Олимпийского комитета России ( ОКР Станислав Поздняков считает, что на Олимпиаду-2020 национальная команда должна ехать с флагом.

— Убежден, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует национальный олимпийский комитет, как и написано в олимпийской хартии, — цитирует Позднякова РИА «Новости». — Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора.

Несмотря на давление в контексте ситуации с ВАДА, мы работаем над тем, чтобы обеспечить для наших олимпийцев максимально комфортные условия как в рамках подготовки к Токио, так и непосредственно на Играх.