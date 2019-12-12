Мария Захарова: «Проблемы с допингом существуют во всех странах, но мишенью становится Россия»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение по поводу ситуации с допингом в России. По ее словам, проблемы с нарушением антидопинговых правил существуют во всех странах мира.

— Ни Россия, ни официальные лица России, причем на всех уровнях — это и деятели от спортивных структур, это наша исполнительная и законодательная власть, это, в общем-то, и президент Российской Федерации — не скрывали того, что в сфере в том числе спорта у нас есть проблемы, — цитирует ТАСС Захарову. — Но ситуация заключается в том, что эти проблемы существуют в спортивной среде всех стран мира без исключений.

Именно поэтому спортивные институты, я имею в виду институты международных организаций, которые занимаются спортивной проблематикой, разрабатывают резолюции, меры борьбы с допингом. Еще раз говорю, работа ведется очень давно, она началась не сегодня и не вчера. И ведется она на глобальном уровне.

Но почему именно Россия становится в фокусе вот этой работы, это вызывает большие вопросы. Ровно об этом мы говорили на брифинге в конце ноября. Ровно об этом же говорил глава внешнеполитического ведомства России в ходе одной из недавних пресс-конференций или интервью СМИ. У нас есть четкое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения вот таких политических кампаний, — продолжила дипломат. — Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы мог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех странах, а мишенью выбирается только одна, то в этом, безусловно, есть политика. Другого объяснения найти здесь невозможно.