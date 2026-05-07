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7 мая, 20:49

Свищев о проверке ВАДА в отношении РУСАДА: «Логинова мне сказала, что спокойна и их проверки ничего не найдут»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероникой Логиновой о вопросе проверки Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении РУСАДА.

«Я с Вероникой общался по этому вопросу и узнавал, какие имеются претензии. Она мне заявила, что совершенно уверена, спокойна в этом вопросе и их проверки ничего не найдут. Потому что состава преступления, нарушения никакого нет Если мы так уверены, то решение ВАДА должно быть положительное для нас», — сказал Свищев «СЭ».

7 мая Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что обеспокоен расследованием ВАДА в отношении руководства российского антидопингового агентства. Поводом стали публикации в западных СМИ спорных утверждений о причастности Логиновой к якобы имевшему место сокрытию допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014.

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Вероника Логинова
Дмитрий Свищев
ВАДА
РУСАДА
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