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7 мая, 10:58

Капитан «Монреаля» Сузуки — о победе над «Бафалло»: «Мы сами выстрелили себе в ногу»

Сергей Ярошенко

Нападающий и капитан «Монреаля» Ник Сузуки прокомментировал поражение в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (2:4).

«Я не думаю, что мы играли плохо. Я просто думаю, что мы сами выстрелили себе в ногу. Мы проигрывали 0:2 и весь матч пытались отыграться. Мне казалось, что мы владели шайбой все время в третьем периоде. Когда мы играем быстро, играем слаженно и являемся единой командой, против нас трудно играть. Но я не думаю, что мы так играли в начале матча», — цитирует Судзуки пресс-служба клуба.

Следующий матч между командами состоится 9 мая в Баффало. «Сэйбрз» повели в серии — 1-0.

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Ник Сузуки
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