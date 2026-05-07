Валуев — о решении МОК сохранить отстранение россиян: «Принцип разделяй и властвуй»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не менять рекомендации в отношении российских спортсменов.

При этом МОК рекомендовал отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии.

«Принцип разделяй и властвуй», — сказал Валуев «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года атлетов рекомендовали допускать только до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе.

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