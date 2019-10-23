Банька заверил, что WADA будет принимать решения против любой страны, если есть доказательства

Будущий глава WADA поляк Витольд Банька отметил, что организация должна защищать чистый спорт и наказывать спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила, независимо от того, являются ли они представителями России или другой страны, сообщает Przeglad Sportowy.

Ранее стало известно, что кандидатура Баньки была утверждена а советом учредителей WADA. Поляк официально вступит в должность с 1 января 2020-го. Банька сменит британца Крейга Риди на посту главы организации.

— WADA имеет четкие правила и должно защищать чистый спорт, — цитирует Баньку Przeglad Sportowy. — Если есть веские доказательства против конкретной страны — будут жесткие решения. Это касается и спортсменов, независимо от того, являются ли они представителями России, Польши или США. Любой пойманных на допинге должен быть строго наказан. Я верю в чистый спорт. Конечно, сейчас нет недостатка в «читерах», как и в любой области жизни. Тем не менее, я верю, что есть смысл в защите чистых спортсменов. Вот для чего нужно WADA и все, кто борются с допингом.