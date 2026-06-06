G2 — фаворит в матче против M80 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч G2 — M80 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Фаворитом выглядит G2: даже с учетом неровных результатов в плей-офф последнего времени класс и опыт европейцев заметно выше уровня большинства соперников по Stage 2. M80 (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) уверенно прошла Stage 1 (3-1) и способна навязать борьбу за счет дисциплины и структуры, но в очном сравнении уступает по индивидуальному мастерству. В Bo1 G2 обязана пользоваться статусом фаворита, хотя полностью исключать упорную игру нельзя.

Рекомендуемая ставка: победа G2