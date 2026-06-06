paiN Gaming претерпели поражение от TYLOO на турнире IEM Cologne Major 2026

Китайская организация оказалась сильнее бразильского коллектива — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

TYLOO — одержали первую победу во втором этапе и отправились в верхнюю сетку (1:0). Картой противостояния с paiN Gaming стал Mirage, что завершился со счетом 13:9.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.