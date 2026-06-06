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6 июня, 06:19

Monte и BIG: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
gr1ks.
Фото HLTV

Прогноз и ставка на матч Monte — BIG 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это один из самых сложных для прогноза матчей дня: соперники близки по уровню. BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) приезжает на кураже после исторического камбэка против NRG (отыгрались с 0:12 на карте) и будет подпитываться поддержкой родных трибун в Кельне. Monte заходит напрямую как сеяная команда и способна качать игру через своих лидеров. С учетом домашнего фактора BIG и общей равности сил в Bo1 закладываться на уверенную победу одной из команд рискованно — более оправданной выглядит ставка на плотную карту.

Рекомендуемая ставка: тотал раундов больше 21.5

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