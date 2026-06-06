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Сегодня, 14:05

Astralis начинают с победы над GamerLegion на турнире IEM Cologne Major 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Astralis.
Фото Astralis

Датская организация оказалась сильнее немецкого коллектива — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Astralis — одержали первую победу и отправились в верхнюю сетку (1:0). Картой противостояния с GamerLegion стал Ancient, что завершился с разгромным счетом 13:4.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.

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