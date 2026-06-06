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6 июня, 06:21

Team Spirit — фаворит в российском дерби против BetBoom на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
sh1ro.
Фото HLTV

Прогноз и ставка на матч Spirit — BetBoom 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Фаворитом российского дерби заслуженно считается Team Spirit: коллектив во главе с donk и sh1ro — один из сильнейших в мире и свежий чемпион PGL Astana 2026. Даже отсутствие тренеров (hally и S0tF1k пропускают стадию) не должно радикально изменить расклад. BetBoom (команда Boombl4) прошла Stage 1 без поражений, а Boombl4 стал самым результативным игроком первой стадии, так что без борьбы матч не пройдет. Учитывая разницу в классе, разумно поставить на победу Spirit с форой по раундам.

Рекомендуемая ставка: фора Spirit (-3.5) по раундам

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